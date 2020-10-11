"جيش سري عالمي".. خيال جنرالات إيران يتخطى الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زعم مسؤول عسكري إيراني وجود ما وصفه بتعاون من جانب "جيش سري عالمي" مع بلاده التي لن تكون بحاجة لحلفاء عسكريين في حالة الحرب، وفق قوله.

وقال محمد رضا نقدي، المساعد المنسق بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال مقابلة عبر التلفزيون الرسمي إن "جيشا كبيرا وغير معروف يتعاون في جميع أنحاء العالم مع قوات الجمهورية الإيرانية".

وأشار نقدي إلى أن أجانب من بلدان مختلفة قاتلوا من أجل مصالح إيران، معترفا ضمنيا باستقطاب شبان من أفغانستان، والعراق ودول أخرى بينها دول أوروبية للمشاركة في القتال خارج الحدود والانضمام إلى فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري بغرض التجسس والإرهاب.

وأوضح الجنرال بمليشيا الحرس الثوري، قائلا إن "وجود وعدد هؤلاء الشباب كان صغيرا، إلا أن تنوعهم كان كبيرا"، مدعيا في نفس الوقت أن هؤلاء الشباب الأجانب كانوا يحاربون لأجل راية الإسلام التي هي رايتنا (إيران)، على حد قوله.





ودعا نقدي وسائل الإعلام المحلية في إيران إلى بث دعايات للترويج لحساب مليشيات قوامها عناصر أجنبية موالية لطهران مثل حيدريون، وفاطميون، وزينبيون في سوريا.

واستطرد أن إيران أصبح لديها في الوقت الراهن موالون في كل مكان على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجلها، وفق تعبيره.

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واعتبر الجنرال الإيراني أن طهران في حالة اندلاع الحرب لن تواجه نقصا في الحلفاء العسكريين، لأن لديها قوة شكلتها وأشخاصا مناصرين لها حول العالم.

ووصف مساعد التنسيق في مليشيا الحرس الثوري ما قال إنها قوات منتشرة عالميا بأنها أخطر بكثير من جيش الحلفاء لبلد ما، مردفا أن تلك القوات مثل رجل متواجد داخل ميناء بحري، أو مطار، أو مضيق مائي.

وأضاف قائلا: "هؤلاء الأفراد هم أكثر خطورة على العدو لأن لا أحد يعرفهم، وهم أناس مبعثرون في كل مكان ولا يمكن التعرف عليهم.. إنه جيش كبير جدا".

وقبل 41 عاماً، أصدر المرشد الإيراني الراحل الخميني مرسوما بتدشين مليشيا الحرس الثوري لتكون جيشاً موازيا للجيش الإيراني النظامي.

وبرزت هذه المليشيا المنخرطة في الإرهاب إقليميا، باعتبارها الجيش الفعلي لحماية النظام المتشدد الجديد، وسط شكوك حينها في نوايا قادة الجيش الإيراني النظامي الذي انحاز بادئ الأمر لصالح النظام الملكي القديم.

وتتمتع هذه المليشيا بسلطات أخرى تتعلق بحق استخدام أسلحة ومواقع عسكرية استراتيجية، وكذلك إجراء تجارب نووية على نحو سري داخل مناطق مختلفة من إيران.