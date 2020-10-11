أردوغان "يقصف" هدنة القوقاز بصواريخ تركية

كشف أرايك هاروتيونيان رئيس إقليم ناغورني قره باغ، الأحد، عن تطورات جديدة في الدور التركي العدواني في أزمة الإقليم، وسعي أنقرة لإفشال الهدنة.



واستنكر أرايك هاروتيونيان، التدخل التركي في الأزمة الحالية، مؤكدا أن جميع الأسلحة التي تسخدم ضد الإقليم تركية الصنع خاصة الصواريخ.

وقال رئيس إقليم ناغورني قره باغ، عبر تغريدات، إن أذربيجان استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة للهجوم على عاصمتنا ومدن أخرى بخلاف المدنيين ودور العبادة مما يرقى لجريمة حرب.

وأكد أرايك هاروتيونيان، أن أذربيجان استعانت بوحدة عسكرية تركية لشن هجوم مضاد يوم إعلان وقف إطلاق النار.

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واندلع القتال أواخر الشهر الماضي بين أرمينيا وأذربيجان في مسعى للسيطرة على الإقليم المتنازع عليه الذي أعلن استقلاله عن أذربيجان بعد حرب في تسعينيات القرن الماضي.

ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول الإقليم، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان.

والجمعة الماضية، دعت روسيا أطراف الأزمة إلى طاولة محادثات في العاصمة موسكو، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة حول الإقليم.

وعقب مباحثات استمرت 10 ساعات، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار لتبادل الأسرى وجثث القتلى.