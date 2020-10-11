شكرا لقرائتكم خبر 30 محافظة في خطر.. وكورونا يصيب مساعد روحاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، إصابته بفيروس كورونا ، بعد ساعات من إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي بالفيروس القاتل.

وكتب نوبخت على موقع تويتر «بعد أسبوع من العمل المكثف راجعت مركزا طبيا بعد أن ظهرت لدي بعض الأعراض».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له جاءت إيجابية.

وأضاف «أنا الآن تحت المراقبة الطبية بتوصية من الأطباء».

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول إنه ثبتت إيجابية إصابة صالحي بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، وأضافت أنه منذ ذلك الحين يخضع للعزل المنزلي، مشيرة إلى أنه بخير.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 251 وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها الجمهورية الإسلامية جراء الإصابة بكورونا، وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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إصابات كورونا في إيران:

30 محافظة بالمنطقة الحمراء من إجمالي 31

58,544 مصابا

4482 مصابا في وضع حرج

251 وفاة في آخر 24 ساعة

3822 مصابا في آخر 24 ساعة