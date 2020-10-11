37 خيمة سعودية للمتضررين من سيول السودان

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ووزع أمس 26 خيمة في محلية الكلاكلات بولاية الخرطوم، و11 خيمة في محلية الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 222 فردا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ووزع أمس 26 خيمة في محلية الكلاكلات بولاية الخرطوم، و11 خيمة في محلية الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 222 فردا.

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