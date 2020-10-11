26 قتيلا لطالبان في عملية أفغانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 26 مسلحا من حركة طالبان، إثر عمليات أمنية للقوات الأفغانية بإقليم هلمند جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة الأفغانية في بيان أمس أن أربعة آخرين من عناصر الحركة أصيبوا جراء عمليات شرطة هلمند، التي حصلت في عدة مناطق وطرق سريعة، وشملت أيضا ضربات جوية.

وأضافت «إن أربعة من أفراد الأمن على الأقل لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات، فيما أصيب ثمانية آخرون»، ولم تعلق الحركة بشكل منفصل على التصريحات الأمنية.