شكرا لقرائتكم خبر ترمب لم يعد ناقلا لعدوى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يعد مصدر خطر لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد . وأكد في بيان «هذا المساء يسعدني أن أعلن أن الرئيس لم يعد مصدر خطر لنقل العدوى للآخرين»، وأضاف طبيب ترمب الرسمي أن الرئيس يلبي أيضا معايير مراكز السيطرة على الأمراض من أجل التوقف الآمن عن العزلة.

وتابع كونلي أن الفحوصات أثناء مرضه أظهرت أيضا انخفاض تركيز الفيروس، وقال «من الآن فصاعدا سأستمر في مراقبته سريريا مع عودته إلى جدول زمني نشط».

وشارك ترمب السبت في أول حدث شخصي له منذ أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأعلن أنه «يشعر بحالة رائعة».