شكرا لقرائتكم خبر التحالف يدمر طائرة حوثية ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية أمس، تدمير طائرة مفخخة هي الثالثة خلال الـ24 ساعة الماضية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران باتجاه نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له «إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران».

وأعلنت المملكة قبل أيام عن إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر، وأكدت تدمير زورق حوثي يتم التحكم فيه عن بعد بالقرب من ميناء الصليف.