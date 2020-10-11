التحالف يدمر طائرة حوثية ثالثة

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له «إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران».وأعلنت المملكة قبل أيام عن إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر، وأكدت تدمير زورق حوثي يتم التحكم فيه عن بعد بالقرب من ميناء الصليف.
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