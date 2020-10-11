السيسي: لا تصالح مع من يريدون هدم مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن كل دول العالم تواجه تحديات، وتكاتف الشعب مع القيادة يساعد على تجاوزها، قائلا «لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج».

وقال السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 والتي بثها التلفزيون المصري أمس «لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر»، مؤكدا على أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة، وأضاف «إن التحدي هو صلابة واستقرار الدولة بوعي شعبها»، مؤكدا على أن جوهر التقدم للدولة هو الاستقرار.

وقال السيسي «إن الدولة تقوم بالبناء والتعمير والإصلاح من أجل المواطنين»، موضحا أن العمل والنهوض بالدولة يتطلب تكاتف الجميع للعبور وتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس مستمرة ضد مصر لاستفزاز الرأي العام والتشكيك في قيادته والقوات المسلحة، مشددا على ضرورة الوعي بكل المؤامرات التى تهدف للنيل من استقرار الدولة، وناشد السيسي المسؤولين والمواطنين الحفاظ على استقرار الدولة للنهوض بها.