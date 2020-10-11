هزائم الحوثي تجبره على قبول الشروط الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت مصادر أن تؤدي الهزائم المتتالية للميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران إلى التجاوب مع التحركات الدولية لتحقيق السلام في اليمن، رغم تعنتها ورفضها مناقشة خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وراهنت الميليشيات الانقلابية على تحقيق أي تقدم ميداني خصوصا في مأرب يدفعها إلى فرض اشتراطاتها في مشروع إعلان وقف إطلاق النار والجوانب الإنسانية والاقتصادية، إلا أنها اضطرت في ظل فشلها الذريع في تحقيق ما تصبو إليه إلى الانخراط في مناقشة تفاصيل المقترح الأممي والتخلي عن تعنتها.

ومع رفض المبعوث الأممي التعاطي مع مناقشة الاشتراطات التي تقدمت بها الميليشيات مع الحكومة اليمنية، باعتبارها غير قابلة للنقاش، فقد أدخل غريفيث تعديلات أساسية على خطة الإعلان المشترك بشأن الوقف الشامل لإطلاق النار، تتضمن إجراءات اقتصادية وإنسانية تضمن حل مشكلة رواتب القطاع المدني في مناطق سيطرة الميليشيات، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، ونقل إجراءات تفتيش السفن إلى داخل ميناء الحديدة لتسهيل إجراءات دخولها وتفريغها.

وجددت الحكومة اليمنية ترحيبها بالدعوة الأممية، لكنها أشارت إلى أن الميليشيات الحوثية هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد الرامي إلى نسف الهدنة، بحسب ما جاء في بيان رسمي للخارجية اليمنية.

وجاء في البيان أن (الحكومة اليمنية حرصت -وتحرص- على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020).

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وتواصلت هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة في أكثر من جبهة، وسط مساع أممية لفرض التهدئة، والعودة إلى الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية المتوقفة عن العمل منذ أشهر.

على صعيد مختلف، نفذ عمال وموظفو مطابع الكتاب المدرسي بعدن وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام ديوان محافظة عدن للمطالبة بصرف مستحقاتهم، ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات تطالب بصرف مستحقات العاملين من رواتب وكذا دعم المؤسسة بالميزانية الكافية لإعادة تشغيلها.

وعبر المحتجون عن استنكارهم لإيقاف طباعة الكتاب المدرسي للعام الحالي وتكبيد المؤسسة خسائر مالية كبيرة، وناشد المحتجون الحكومة سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة مطالبين وزارتي التربية والمالية بتسديد مديونية الكتب الدراسية التي تمت طباعتها في وقت سابق.

مشاهد يمنية