محاكمة صحفي تركي لم يمتدح زوجة إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إحدى محاكم اسطنبول محاكمة الصحفي التركي إندر إيمريك، بداعي إهانة «أمينة» زوجة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأكد موقع (أحوال) التركي على أن الصحفي الذي يعمل في صحيفة «أفرنسال» طلب إلى المحكمة في اسطنبول بسبب مقال كتبه عن زوجة إردوغان، وطالب المدعي العام بمعاقبة إيمريك على جريمة الثلب والإهانة، لكنه لم يحدد سببا لذلك، واستشهد بالتهمة الكاملة الموجهة للصحفي على أنها (إهانة بعدم إسناد صفات حسنة) إلى أمينة إردوغان. وعندما طلب محامو إيمريك تحديد سبب للتهمة، قال المدعي العام «السبب واضح لمن يفهم»، وقال المحامي يلدز إيمريك «إن الصحفي وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى»، وأضاف «إن لائحة الاتهام حددت أن الإهانة كانت بعدم إسناد صفات حسنة. هذا يعني عدم الإعجاب بشخص ما، وانتقاده، وحتى عدم مدحه، موكلي متهم بإهانة أمينة إردوغان لأنه لم يمدحها». وانتقدت صحيفة (جمهوريت) التركية زوجة إردوغان، وقالت «إنها تحمل حقيبة من ماركة (هيرمس)، التي يتجاوز ثمنها 50 ألف دولار، واعتبرت هذا الظهور دليلا على حالة التناقض التي يعيش فيها النظام التركي».

وعبروا عن غضبهم في وقت تزداد فيه معدلات الفقر في البلاد جراء سياسات إردوغان التي تسببت في تراجع الليرة المحلية بشكل كبير أمام الدولار، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

وفى يوليو 2018 قامت أمينة إردوغان زوجة الرئيس التركي بالوقوف بجوار مثلي الجنس، وهو الشريك الجنسي لرئيس وزراء لوكسمبورج، والتقطت صورا معه للعام الثاني على التوالي أثناء التجمع الخاص بزوجات رؤساء دول الناتو، مؤكدة دعمها للزواج المثلي، الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.