شكرا لقرائتكم خبر تحرك لوقف بيع مقاتلات إف-35 الأمريكية لقطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عنه القول في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة له أولوية على أية اعتبارات أخرى.وأفاد تقرير بأن قطر طلبت رسميا شراء طائرات إف35- من الولايات المتحدة، وسبقتها الإمارات العربية المتحدة، التي طلبت شراء المقاتلات الحربية الأمريكية الأكثر تطورا.
ومن المتوقع أن تحيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الطلب إلى الكونجرس، حيث من المرجح أن يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا على إسرائيل.
وكشف كوهين أن دولا أخرى لم يسمها تقدمت بطلبات سرية لشراء هذه المقاتلات.
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