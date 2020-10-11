شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الصادق الشوربجي ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019.

وأشار الشوربجي ، إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذه الفترة وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لارسال قيمة المكافأة عليها، حتى يتثنى البدء في الإجراءات على نحو عاجل، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لباقي الزملاء الذين أحيلوا للمعاش منذ نهاية أغسطس 2019 حتى الآن.

يذكر أن عبد الصادق الشوربجي ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، اختتم سلسلة الاجتماعات التي عقدها بمقر الهيئة مع رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية، موضحا ، إن هذه الاجتماعات استهدفت التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل مؤسسة وتحقيق تواصل دائم وفعال يسهم في استعادة المؤسسات الصحفية القومية دورها المأمول.

وأضاف الشوربجى، أنه كان حريصاً على تخصيص اجتماع لكل مؤسسة للوقوف على المشكلات التي تواجهها علي أرض الواقع لوضع الحلول المناسبة لها، موضحا أنه تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير لتقييم أداء كل إصدار.

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وأشار عبد الصادق الشوربجي، إلى أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة كل المؤسسات الصحفية القومية، ووضع خطة عمل واضحة للمؤسسات الصحفية القومية بهدف مساعدتها للنهوض من عثراتها المالية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد أوجه الإنفاق المختلفة ومنح الأولوية الرئيسية لنجاح المؤسسات جميعها، مؤكدا أنه لا سبيل سوى النجاح.

وقال عبد الصادق الشوربجى، أن الاجتماعات تناولت مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الحالية للمؤسسات مالياً وإدارياً وتحريرياً، وسبل معالجة الأزمات التي تمر بها المؤسسات، وتطوير الإصدارات تحريرياً والحفاظ على مكتسبات وحقوق جميع الفئات العاملة بها، والاهتمام بتنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات للصحفيين والإداريين والعمال للنهوض بمستواهم لأنهم الثروة البشرية الحقيقية بالمؤسسات.

وفي النهاية، أعرب الشوربجي عن دعم ومساندة الهيئة بشكل كامل لجميع المؤسسات الصحفية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري مع كل مؤسسة لمتابعة ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع، كما أكد جميع الحضور رغبتهم الحقيقية للنهوض بمؤسساتهم بالعمل وتوحيد الصف وتنحية أية خلافات وذلك بتعاون ودعم كاملين من الهيئة الوطنية للصحافة.