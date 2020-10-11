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شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة تتحدى السرطان: لن أرفع الراية البيضاء وأستجمع طاقتى للسيطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لن أرفع الراية البيضاء بعد".. بهذه الكلمات أعلنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن تحديها لمرض السرطان، بعد اضطرارها إلى البدء للمرة الثالثة في جلسات العلاج الكيماوي، لتضرب مثلاً في الصبر وقوه الإرادة في مواجهه هذا المرض الخبيث.
وقالت أنيسة حسونة في منشور عبر صفحتها الرئيسية على "فيس بوك": "أبدأ اليوم للمرة الثالثة جلسات العلاج الكيماوي، مستجمعة كل ما في الطاقة الإيجابية للسيطرة على المرض، دعواتكم، فمرة أخرى لن أرفع الرعاية البيضاء بعد".
وحظي منشور أنيسة بدعم وحب كبير من جميع متابعيها، وزملائها من أعضاء مجلس النواب، الذين حيوها على إصرارها وقوتها وصمودها في مجابهة مرض السرطان.
يشار إلي أن النائبة أنيسة حسونة هي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
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