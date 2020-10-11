شارك اللاعب المغربي إلياس أخوماش، البالغ من العمر 16 سنة والملقب بـ”ميسي الجديد”، أمس السبت في أول مباراة له رفقة فريق أمل برشلونة (أقل من 19 سنة).
وخاض الياس مباراته الأولى رفقة ( برشلونة ب) عن سن 16 سنة أمام فريق كورنيا فوق أرضية ملعب يوهان كرويف علما أنه انتقل إلى رديف برشلونة بداية الموسم بعدما لعب الموسم الماضي في فئة أقل من 16 سنة.
وأعاد برشلونة نجمه المغربي إلى معقله بعد قضائه موسما رفقة فريق ناستيك مانريسا، بالقدر الذي نجح فيه في قطع الطريق على فريق ريال مدريد، الذي كان يرغب في الظفر بخدمات “ميسي الجديد”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما فضله على الريال.. المغربي الملقب بـ”ميسي الجديد” يشارك في أول مباراة له رفقة أمل برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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