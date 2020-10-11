تناهز قيمتها الإجمالية 120 مليون سنتيم.. تفاصيل حجز كميات كبيرة من الملابس الجاهزة وأثواب مهربة داخل مستودع في طنجة – فيديو

تصوير: يونس الميموني

قامت الوحدات الجمركية في مدينة طنجة، بعمليات مهمة، تمكنت، من خلالها، حجز كميات كبيرة من المواد المهربة، تتمثل في ملابس جاهزة ذات ماركات عالمية، وأثواب مهربة.

وفي هذا السياق، قال الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي بفيالق الجمركية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في تصريح لـ”اليوم24″، إنه “ارتباطا بالتحريات والأبحاث والتحقيقات، افتشت المصالح الجمركية المختصة، أمس السبت، أحد المستودعات في منطقة مغوغة، قرب المنطقة الصناعية في مدينة طنجة”.

وأضاف الكولونيل عبد القادر البطاني أن “هذه العملية قامت بها المصالح الجمركية، تحت الإشراف الفعلي، والميداني للقيادة الجهوية بمؤزارة الشرطة القضائية، التابعة إلى المنطقة الأمنية بني مكادة”.

Advertisements

وأورد المتحدث نفسه أن “العملية المذكورة مكنت من ضبط كميات كبيرة من الملابس الجاهزة، تحمل ماركات أجنبية، بلغ عددها ما يقارب 26 ألف وحدة، كما تم ضبط 3 آلاف و500 كيلوغرام من الأثواب المكيفة على شكل 199من لفائف، بالإضافة إلى أزيد من الف و300 كيلوغرام من مخلفات الملابس الجاهزة، وكمية كبيرة من البلاستيك..”.

ولفت القائد الجهوي بفيالق الجمركية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الانتباه إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات تناهز 120 مليون سنتيم.

تفاصيل أكثر في هذا الفيديو: