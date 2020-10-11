طائرة مساعدات إماراتية ثانية لطاجيكستان لمكافحة فيروس كورونا

الأحد 11 أكتوبر 2020

أرسلت دولة الإمارات، الأحد، طائرة مساعدات ثانية على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية طاجيكستان، يستفيد منها أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.



وقال عمار البريكي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في نور سلطان: "تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم أوجه التنمية في الدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في هذا المجال خاصة بأوقات الأزمات"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان في شهر مايو/أيار الماضي تحمل 10.5 طن من المستلزمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في طاجيكستان لمكافحة "كوفيد-19".

من جانبه، أكد شريفي بهادور محمود زاده، سفير جمهورية طاجيكستان أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في مكافحة وباء فيروس كورونا حول العالم، مشيداً بالمبادرة الإماراتية لإرسال شحنة ثانية من الإمدادات الطبية إلى بلاده.

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وقال زاده: "نيابة عن قيادة وحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان وبالأصالة عن نفسي، أود أن أعرب عن خالص امتناني للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولشعب الإمارات الشقيق".

وأضاف: "تؤكد هذه المبادرة الكريمة لدولة الإمارات مرة أخرى دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية على الساحة العالمية، فضلاً عن العلاقات الودية والأخوية بين شعبي البلدين".

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1498 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.