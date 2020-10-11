شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 213614 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و694865 حالة بعد زيادة 53363 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 213614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس السبت، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 213614 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.