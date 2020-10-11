شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 213614 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و694865 حالة بعد زيادة 53363 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 213614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس السبت، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.