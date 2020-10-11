شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : تلوث مياه الكثير من ولايات السودان والان نبدء بالتفاصيل

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان "أوتشا" من تلوث في المياه بكثير من ولايات السودان مما يشي باحتمال تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه عقب انحسار الفيضانات وذهاب فصل الخريف.

وقال تقرير نُشر اليوم : إن أكثر من 30 % من عينات المياه التي تم تحليلها في 13 ولاية كانت ملوثة، كما أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمئات من مصادر المياه وانهيار عدة آلاف من المراحيض يزيد من احتمالية تفشي الأمراض.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تناقص هطول الأمطار في معظم أرجاء السودان وانحسار مياه الفيضانات بعد شهور من هطول الأمطار الغزيرة إلا أنها خلّفت وراءها أكثر من 875 ألف متأثّر، وتسببت في مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتركت آثاراً في جميع ولايات السودان وفقًا لبيانات مفوضية العون الإنساني الحكومية.

ولفت النظر إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص معرّضون الآن لخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه ، وأكثر من 4.5 ملايين معرّضون للأمراض المنقولة بالنواقل، بزيادة تقارب 100 % مقارنة بشهر أبريل الماضى.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالملاريا قد ارتفعت في سبع محليات بشمال دارفور وأجزاء مختلفة من ولاية سنار، وأنه تم الإبلاغ في غرب دارفور عن ما يقرب من 100 حالة إصابة بالشيكونغونيا ، وتم الإبلاغ عن مئات الحالات من الحمى النزفية الفيروسية في ولايات الشمال ونهر النيل وكسلا والخرطوم وسنار وغرب كردفان.