اتحاد الصحافة الرياضية يستنكر 'الانتهاك والإبعاد' لثلاثة إعلاميين

وذكر الاتحاد في بيان أن "اتحاد الصحافة الرياضية يدين ما تعرض له الإعلامي الرياضي عباس الياسري من انتهاك لحريته والتضييق عليه دون مراعاة للجانب الإنساني أولا ولعمله المهني ثانيا ويطالب كل الجهات الحكومية والأهلية ان تحفظ كرامة الصحفي وتمتنع عن القيام باي اجراء يسيء للإنسان العراقي الذي كفل له الدستور ممارسة حرياته في التعبير والراي ،ويرفض الاتحاد رفضا قاطعا المساس باي صحفي دون الاتصال بنقابة الصحفيين وهي قادرة على احقاق الحق واعادته لأية جهة تدعي ان الإعلامي قد اساء او تعرض لها".واضاف ان "الاتحاد يستنكر ابعاد الإعلاميين قحطان المالكي ونبيل طارق عن المؤسسات الإعلامية التي يعملان فيها بطريقة مؤسفة اساءت للزميلين اللذين كانا وما يزالان يعملان بجهد ومثابرة من اجل عمل اعلامي رياضي هادف وتتمنى على المؤسسات مراعاة الجوانب الإنسانية وعدم التعامل بشكل مجحف مع وظائف الزملاء وارزاقهم خاصة ونحن نعيش ظروفا اقتصادية صعبة".

واكد ان "الاتحاد يجدد وقوفه مع الزملاء الإعلاميين الرياضيين متمنيا على الجميع العمل بمسؤولية والتزام عاليين وتطبيق مبادئ الصحافة الحرة الساعية الى الحقيقة دون التجاوز او الإساءة لأي طرف كان".



وشدد الاتحاد على رفضه "لأيي تسقيط أو محاولات استفادة غير مشروعة قد تلجأ اليها المؤسسة الرياضية أو الاعلامي في الاتصال بين الطرفين راجين ان تكون العلاقة دوما بكل صور الاحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي الاخر بموضوعية وانصاف".