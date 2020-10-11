حريقان في الدورة اثر تسرب للغاز

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقان اندلعا في الدورة نتيجة تسرب للغاز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تسرب للغاز حدث قرب كليه الفارابي في منطقة الدورة ادى الى اندلاع حريق دون وقوع اية خسائر بشرية"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت بمساعدة فرق من وزارة النفط وشركة الانابيب النفطية من اخماد حريق اخر في الدورة ايضا بشارع ابو الطيارة نتيجة تسرب الغاز، دون اية خسائر".
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