قائد عمليات البصرة: حان الوقت لعودة الوعد الصادق

اكد قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، الاحد، ان الوقت حان لعودة عمليات الوعد الصادق.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قائد العمليات أكرم صدام مدنف ترأس مؤتمرا أمنيا موسعا لمناقشة أهم النتائج الإيجابية لعمليات الوعد الصادق وذلك بحضور القادة والأمرين والضباط ولوكالات الأمنية والاستخبارية".
واكد مدنف "ذكرنا في بيان سابق على ضرورة عودة عمليات مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة بعد زيارة الاربعين، واعتقد أن الوقت قد حان لعودة الوعد الصادق".
واضاف "هذة المرة بخطط جديدة ومستحدثة وسريعة وأن جميع القطعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية سيكون لها فرصة المشاركة في العمليات ألتي ستشهدها محافظة البصرة".
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