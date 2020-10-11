الصحة تعلق على انباء فرض حظر للتجوال

اكدت وزارة الصحة، الاحد، عدم وجود حظر للتجوال، فيما شددت على ضرورة ارتداء الكمامة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على المواطنين ضرورة ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي". واكدت "عدم وجود اجراءات لفرض حظر للتجوال".

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