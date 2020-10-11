قوات امنية تنتشر في ساحات فارغة ببغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات امنية انتشرت في الساحات الفارغة في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية انتشرت في جميع الساحات الفارغة والتي تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف الخضراء ومطار بغداد في عموم العاصمة واطرافها".
واضاف المصدر ان "اي استهداف على الخضراء او المطار ستحاسب القوة الماسكة للمنطقة التي تنطلق منها الصواريخ".
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