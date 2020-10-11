باخرة مساعدات عراقية تصل لبنان يوم غد

افاد مراسل الخليج 365، بأن باخرة مساعدات عراقية ستصل لبنان يوم غد. وقال المراسل ان "باخرة مساعدات عراقية تحمل عشرة آلاف طن من الطحين (الدقيق) ستصل يوم غد الاثنين الى ميناء بيروت في الساعة الواحدة ظهراً. واضاف ان القائم بالاعمال العراقي ووزير الاقتصاد اللبناني سيكونان باستقبال الباخرة.

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