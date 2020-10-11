وزير الثقافة يعد بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد

تعهد وزير الثقافة حسن ناظم، الاحد، بإقامة نصب يخلد شهداء تشرين في بغداد.

وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم استقبل في مكتبه الرسمي والد الشهيد مصطفى هادي أحد شهداء تظاهرات تشرين الأول في ساحة التحرير ببغداد".

وأكد الوزير خلال اللقاء أنَّ "شهداء تشرين وباقي المتظاهرين هم أولادنا، ونحن مررنا في التسعينيات ايام النظام السابق بالكثير من الظروف فلهذا نحن نحس بمعاناة شريحة هذه المرحلة العمرية، وندعم مطالبهم السلمية المشروعة في بلدهم".

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واضاف ان "الثقافة مع الاتجاه السلمي والحقوق المشروعة، وأنَّ مواقفنا من ثورة تشرين واضحة، مبيناً ان التغيير يمكن أن يحصل بدون سقوط شهيدٍ أو قطرة دمٍ واحدةٍ"، مشيرا الى "قيام الوزارة باستقبال المتظاهرين الذين تظاهروا أمام الوزارة لأكثر من مرةٍ؛ للاستماع لهم، والعمل على تحقيق مطالبهم التي يمكن تحقيقها في هذه الفترة التي يمر بها البلد".

وطالب والد الشهيد الوزير "بالعمل على إقامة نصب تذكاريٍّ في محافظة بغداد يمثل شهداء تشرين، والتضحيات التي خلدوها والدماء التي سالت لتحقيق التغيير".

ووعد الوزير وفقا للبيان "بعرض المقترح الذي يتضمن إقامة نصبٍ بخلد تشرين في بغداد، أمام اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء التي تقوم بتنفيذ ودراسة مثل هكذا مقترحات".