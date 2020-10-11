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مناعة ترامب.. الرئيس يكشف آخر محطاته مع كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأحد 2020/10/11 08:22 م بتوقيت أبوظبي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه باتت لديه "مناعة" ضد فيروس المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه إلى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل العدوى.  

وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز، "يبدو أنني أتمتع بمناعة، ربما، لا أعرف، لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، ـو ربما مدى الحياة. لا أحد يعرف حقاً لكنني أتمتع بمناعة".

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وكان ترامب كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وقضى ثلاثة ليال بالمستشفى قبل أن يعود للبيت الأبيض الإثنين الماضي.

وينظر ترامب لإصابته بكورونا، بأنها "نعمة من الله"، في وقت تجاوزت فيه عتبة وفيات الوباء في الولايات المتحدة حاجز الـ210 آلاف حالة.

من جانبه، أكد الطبيب الرئاسي شون كونلي، أنه لا أثر لأي أعراض لمرض كوفيد-19 على سيد البيت الأبيض فيما أظهر فحصه البدني ومؤشراته الحيوية أن حالته مستقرة.

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