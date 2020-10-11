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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف، اليوم الأحد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ حيث قام بتسليم رسالة لأمير دولة الكويت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقد حمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنيًا لهما موفور الصحة وتمام العافية.
وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي وزير شئون الديوان الأميري علي الجراح الصباح.
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