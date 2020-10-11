«عنتيل الجيزة» يشعل النار بين عائلات البراجيل في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

نشبت مشاجرات بين عائلات قرية البراجيل بعد انتشار فيديوهات المعروف إعلاميا بـ«عنتيل الجيزة»، وقالت مصادر إن ضحايا العنتيل تركن المنزل بعد أن تداول شباب القرية مقاطع صور يظهرن فيها عاريات مع «العنتيل» الذي عمل جزارًا في منطقة البراجيل.



وكشفت مصادر ارتفاع حالات الطلاق داخل القرية إلى 8 حالات خلال الأسبوع الحالي من ضحايا العنتيل، بالإضافة إلى أن هناك بعض العائلات تركت القرية وبدأت تبحث عن مكان آخر هربا من الفضيحة بحسب صحيفة “المصري اليوم” المصرية.

وأضافت المصادر أن الجهات المختصة لم تتلق حتى الآن أي بلاغات من أزواج هؤلاء السيدات يتهموهن بالزنى، وبالتالي فإنه سيتم الاستماع إلى أقوال تلك السيدات، وطبقا للقانون لن يتم توجيه لهن ارتكاب جريمة الزنى إلا من خلال دعوى مرفوعة من الزوج.

وتناولت صحف مصرية صور جديدة لـ«عز.ص»، الملقب بـ«العنتيل»، ويعمل جزارا بمنطقة البراجيل، وسقط في أيدي الأجهزة الأمنية بتهمة ممارسة الجنس على مدار 3 سنوات مع أكثر من 250 سيدة داخل شقة سكنية قام باستئجارها بمنطقة إمبابة لتحقيق رغباته غير مشروعة، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

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كشفت جهات التحقيق مفاجآت جديدة في قضية «العنتيل»، بعد العثور على 2500 مقطع فيديو إباحي جديد تجمع بين المتهم وضحاياه، السيدات اللاتي استقطبهن المتهم لممارسة الرذيلة من منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة والمناطق المجاورة لها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مارس الجنس مع أكثر من 250 سيدة مارس معهن الجنس داخل شقة مستأجرة على مدار 3 سنوات.

وأضافت أنه تم إخلاء سبيل 4 سيدات، سبق أن تم القبض عليهن بعد ساعات من ضبط «العنتيل»، بعد الاستماع إلى أقوالهن وجارٍ الاستماع إلى أقوال 21 سيدة أخرى تم تحديدهن بعد ظهورهن في أوضاع مخلة بالشرف في الفيديوهات الجديدة التي أرشد عليها «عنتيل الجيزة».

واعترف المتهم بتصوير ضحاياه دون علمهن، بهدف استخدامه كسلاح تهديد السيدات اللاتي يرفضن تكرار العلاقة معه، خاصة أنه يتعمد إظهار أجسادهن ووجوههن كاملة في الوقت الذي يظهر هو بجسده فقط.

كان عدد من الفيديوهات انتشر في محافظة الجيزة، يظهر فيها شاب بأوضاع مخلة للآداب مع عدد من السيدات، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية 4 سيدات من اللاتي في مقاطع الفيديو بصحبة «عنتيل الجيزة».