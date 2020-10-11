شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزب معارض تركي: زيارة أردوغان لقطر غرضها طلب المال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 أنقرة، الدوحة - الخليج 365

أكد حزب تركي معارض بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر غرضها طلب المال. وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، بأن زيارة أردوغان لـ قطر غرضها طلب المال، جراء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وبحسب المعارضة، هرع أردوغان إلى الدوحة بسرعة قصوى بسبب تحطيم الدولار أرقاماً قياسية مقابل الليرة مقترباً من 8 ليرة مقابل الدولار الواحد.

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