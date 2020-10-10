شرطي يستعمل سلاحه لتوقيف شخص عرض أمن المواطنين لتهديد خطير في البيضاء

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجيين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض صاحب محل تجاري لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ثم ثلاث رصاصات أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخد.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.