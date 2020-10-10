شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد.

وتماثل 338 مصابًا للشفاء، في حين توفي اثنان آخران، حسب بيان المركز ، اليوم .

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 41 ألفًا و686 حالة، منها 17 ألفًا و272 نشطة، وتعافى 23 ألفًا و791 مصابًا، في حين توفي 623 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.