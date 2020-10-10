الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي ووزير المالية

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي، فيما حدد الاثنين الثنين المقبل لاستضافة وزير العمل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "رئيس المجلس حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستضافة وزير العمل لاجابة على السؤال شفهي للنائبة هدى سجاد". واصاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "رئيس وجه بتحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد ووزير المالية".

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