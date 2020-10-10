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نائب عن البصرة يرجح كشف تفاصيل 'وفاة' مدير الشركة الكورية 'خلال أيام'

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رجّح النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، السبت، الكشف عن تفاصيل حادثة "وفاة" مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، "خلال أيام"، فيما دعا إلى استمرار العمل بالمشروع وعدم جعل الحادثة "شماعة لإيقافه".
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يطالب بـ"ضرورة استمرار العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير وعدم جعل وفاة مدير الشركة المنفذة شماعة لإيقاف العمل بالمشروع الحيوي والذي يُعول عليه جميع أبناء الشعب العراقي لأهميته البالغة".

وأضاف الزيادي أن "مشروع الميناء يُعد من المشاريع الاقتصادية المهمة والذي سيضم الآلاف من أبنائنا العاطلين عن العمل، فضلاً عن رفد الاقتصاد العراقي بالأموال التي نحن الآن بأمس الحاجة لها وعدم الاعتماد على النفط واللجوء إلى خيارات اقتصادية بديلة ومنها الموانئ العراقية".

ورجح الزيادي "الكشف عن تفاصيل حادثة وفاة مدير الشركة المنفذة للمشروع الذي وجد مشنوقاً في موقع الشركة خلال الأيام القادمة بعد أن تشكلت لجان مختصة لتقصي الحقائق والبحث والتحري عن سبب حالة الوفاة إن كانت انتحار او بفعل فاعل وهذا ما ستبت به لجان التحقيق والقضاء العراقي".

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