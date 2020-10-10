مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية الـ11 من الفصل التشريعي الأول ضمن السنة التشريعية الثالثة، برئاسة محمد الحلبوسي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة من المقرر أن تشهد التصويت على مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية".