ليوث الرافدين يعاودون التدريبات و'العمدة' يفتح باب الاختبارات

وقال مدرب المنتخب، عماد محمد في بيان للتطبيعية، إن "عودة التدريبات فرصة لتطوير قدرات اللاعبين ليكون المنتخب جاهزا للاستحقاقات المقبلة، ولاختيار نخبة من المواهب التي نجدها قادرة على تمثيل المنتخب بأفضل صورة".وأضاف أن "لاعبي المحافظات سينخرطون في تدريبات الغد، وسيكتمل بذلك عقد المنتخب، بعد أن تم تأمين مقر سكن خاص بهم".

وأوضح أن "أبواب التدريبات ستفتح يوم غدا الأحد لاختبار اللاعبين الجدد، ومن يجد في نفسه الإمكانية والموهبة الفنية المميزة الحضور لغرض الاختبار".

واختتم "العمدة" بالقول إن "الاختبارات ستعتمد على موهبة اللاعب، وكذلك الأعمار الحقيقية، كوننا نبحث عن بناء المنتخب على اسس رصينة بأعمار صحيحة تخدم الكرة العراقية مستقبلا".