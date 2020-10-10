2020-10-10 | 13:23
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يعاودُ منتخب الناشئين، غداً الأحد، تدريباته على ملعب الشعب الثاني في الساعة الثامنة صباحاََ تحضيرا للبطولات الدولية المقبلة.
وأضاف أن "لاعبي المحافظات سينخرطون في تدريبات الغد، وسيكتمل بذلك عقد المنتخب، بعد أن تم تأمين مقر سكن خاص بهم".
وأوضح أن "أبواب التدريبات ستفتح يوم غدا الأحد لاختبار اللاعبين الجدد، ومن يجد في نفسه الإمكانية والموهبة الفنية المميزة الحضور لغرض الاختبار".
واختتم "العمدة" بالقول إن "الاختبارات ستعتمد على موهبة اللاعب، وكذلك الأعمار الحقيقية، كوننا نبحث عن بناء المنتخب على اسس رصينة بأعمار صحيحة تخدم الكرة العراقية مستقبلا".
كانت هذه تفاصيل خبر ليوث الرافدين يعاودون التدريبات و'العمدة' يفتح باب الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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