حزب تركماني يتفق مع بغداد ويختلف مع اربيل بشأن اتفاق سنجار

دعا الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، السبت، الحكومة المركزية لاعلان تفاصيل اتفاق سنجار، فيما اتفق مع وصف بغداد للاتفاق واختلف مع استخدام رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني لكلمة "تطبيع" بالاشارة اليه
واضاف البياتي، ان "الاتفاق يتعلق بقضاء سنجار وهو بعيد عن مناطق التركمان نوعا ما، لكنها ما دامت قريبة من مناطق متنازع عليها فاننا نطالب الحكومة باربع اسس اساسية في اي اتفاقية يتم ابرامها فيما يتعلق بسنجار او اي منطقة من المناطق المتنازع عليها"، لافتا الى ان "الاساس الاول هو ان تبقى سنجار تابعة الى محافظة نينوى دون اي تغيير والثانية يبقى الملف الامني والاداري بيد الحكومة الاتحادية ودوائر محافظة نينوى".
وتابع، اما "الاساس الثالث فاننا مع اخراج القوات الخارجية والاجنبية والخارجة عن القانون من جميع مناطق العراق ومن بينها سنجار، أما الرابعة فتتعلق بالتاكيد على اهمية وضع ارضية مناسبة وعاجلة لاعادة اعمار سنجار وعودة ابناءها اليها بشكل كامل دون اي معرقلات وهذه الاسس الأربعة من الممكن تطبيقها في سنجار وفي جميع المناطق الاخرى ".
واوضح، ان "ما يثير استغرابنا في مجمل الموضوع هو بيان رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني الذي ذكر كلمة التطبيع ومادة ١٤٠ قضيتان خطيرتان تنافي تغريدة المتحدث بأسم الكاظمي، خاصة ان التطبيع كلمة اطلقت خصيصا بين العرب والكيان الصهيوني واصبحت كلمة سياسية لهذا الغرض، واطلاقها هنا ترسل رسالتين سلبيتين أولهما نحن دولة وانتم دولة واختلافنا على سنجار اذن علينا ان نطبع الوضع فيما بيننا كما بين اسرائيل والعرب، وثانيهما معناها عليكم التعود على كلمة التطبيع لان التطبيع مع اسرائيل قادم يا شعب العراق، بالتالي فنحن نرحب بما جاء في تغريدة احمد ملا طلال ونرفض ما جاء في بيان مسرور البارزاني ونطالب الحكومة توضيح اكثر حول جزئيات الاتفاقية وليس التطبيع".
واكد البياتي، "اما فيما يتعلق بـ مناطقنا في سهل نينوى او كركوك او الطوز وامرلي وقره تبه واطراف ديالى، فاننا نرفض حصول اي تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، دون ان يكون احد من ممثلي التركمان في تلك المناطق مشاركا في الحوارات، فان المكون التركماني لديه ممثلين داخل قبة البرلمان ومن الممكن مشاركتهم في اي ملف يخص المناطق ذات الاغلبية التركمانية وخاصة كركوك التي فيها ثلاث مكونات اساسية ولابد من وجود اتفاق وتوافق بين هذه المكونات في كل اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب تركماني يتفق مع بغداد ويختلف مع اربيل بشأن اتفاق سنجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.