اخبار العالم

ترجيحات بعقد جولة المفاوضات بشأن سوريا نهاية الشهر الحالي في كازاخستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مصدر قريب من المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة السورية، إن الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، قد تعقد في مدينة نور سلطان بكازاخستان، في نهاية أكتوبر الحالي.
وأضاف المصدر: "لا نستبعد أن تجري هذه المفاوضات في نهاية أكتوبر".

وفي نهاية سبتمبر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوكالة "نوفوستي"، إن الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن سوريا، تنظر في إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.


وأشار إلى أن اجتماعات وزراء الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، ستعقد حسب الحاجة.

وفي وقت سابق صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن القمة وفق صيغة "أستانا"، ستعقد في إيران بحضور شخصي، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترجيحات بعقد جولة المفاوضات بشأن سوريا نهاية الشهر الحالي في كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا