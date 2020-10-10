مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار في بيروت

أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، بأن قتيلا سقط جراء انفجار وقع اليوم السبت في مطعم في منطقة السيدة في الأشرفية بالعاصمة بيروت.
وأضاف كتانة أن شخصين من المارة أصيبا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإطفاء الحريق، بعد أن ألحق ضررا كبيرا بالمبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان وفتحت تحقيقا.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار خزان للوقود في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحادث وقع داخل أحد المطاعم المقفلة جراء انفجار أنبوبة غاز.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإطفاء الحريق، بعد أن ألحق ضررا كبيرا بالمبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان وفتحت تحقيقا.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار خزان للوقود في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.
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