مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار في بيروت

وأضاف كتانة أن شخصين من المارة أصيبا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحادث وقع داخل أحد المطاعم المقفلة جراء انفجار أنبوبة غاز.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإطفاء الحريق، بعد أن ألحق ضررا كبيرا بالمبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان وفتحت تحقيقا.



ويأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار خزان للوقود في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.