بايدن يقع في المحظور.. ليست المرة الأولى

انتقد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن بعد ظهوره خلال مقطع فيديو وهو يسعل في يديه بعدما أنزل الكمامة التي يرتديها عن وجهه.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن بايدن ظهر في مقطع الفيديو وكان يرتدي كمامة ونظارته الشمسية في إحدى محطات حملته الانتخابية بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية.

وعندما توقف لحظة لالتقاط أنفاسه أثناء حديثه أمام أنصاره، أنزل كمامته، وسعل في يديه قبل أن يعاود رفعها ثانية.

وسرعان ما علق مسؤول الاستجابة السريعة بالحزب الجمهوري ستيف جست على الأمر عبر تويتر، قائلًا: "لا يمكنك اختلاق هذا.. جو بايدن خلع كمامته ليسعل في يديه. تحدث عن عدم النظافة".



وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بايدن للانتقادات بسبب مشاكل بشأن النظافة الشخصية، فخلال حوار أجراه نهاية مارس/آذار في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، سعل نائب الرئيس السابق على نحو مشابه في يديه، لكن سرعان ما نبهه مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية جيك تابر.

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وقال تابر للمرشح الديمقراطي حينها: "كما تعلم، من المفترض أن تسعل في مرفقك. تعلمت هذا، في الواقع"

ورد عليه بايدن معترفًا: "في الواقع، هذا صحيح. لكن لحسن الحظ، أنا بمفردي في المنزل. لكن لا بأس. أتفق معك."

ومع ذلك، أكد مذيع "سي إن إن" على الدرس في آداب الاتيكيت، حيث قال: "أن تفعل ذلك بيديك هو نوعا ما مدرسة قديمة"، مضيفًا، بينما أوضح الأمر بفعله بمرفقه مجددًا: "ااستخدم مرفقك. من المفترض أن تستخدمه"

ورد عليه بايدن مبتسمًا: "شكرا لك".