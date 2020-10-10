"عملية سرية" لإطلاق سراح العشرات من سجن تابع لطالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، نجاح قوات الأمن في إطلاق سراح 43 مدنيا وعسكريا من سجن تابع لحركة طالبان بإقليم زابول جنوب البلاد خلال عملية سرية.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم نقل 20 من السجناء إلى العاصمة الإقليمية، وإعادة الباقي إلى وحداتهم العسكرية، بحسب بيان الوزارة، فيما أكد متحدث باسم السلطات الإقليمية إتمام العملية.

ولم يصدر تعليق على تلك الأنباء من طالبان، التي تتسم بنفوذ بشكل خاص في الإقليم وتسيطر على أجزاء واسعة منه.

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وتأتي العملية فى الوقت الذى تجري فيه محادثات بين الحكومة وطالبان، والتي تتضمن كشرط مسبق، عملية تبادل عدد كبير من السجناء.

وأطلقت الحكومة الأفغانية سراح نحو خمسة آلاف من سجناء حركة طالبان، فيما أطلقت حركة طالبان سراح ألف من الجنود الأسرى لتمهيد الطريق أمام محادثات السلام الأفغانية.

غير أنه بعد حوالي شهر من بدء المحادثات، لم يتم إحراز تقدم في العملية ولم تنجح فرق التفاوض بعد في وضع اللمسات الأخيرة لجدول أعمال مشترك لمحادثاتهم.