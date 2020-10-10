قائد الجيش اللبناني يوجه ببدء ترسيم الحدود مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، السبت، بإطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جنوب البلاد.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، فإنه "إنفاذا لتوجيهات الرئيس العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش في مكتبه مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود".

وأضاف: "خلال الاجتماع أعطى قائد الجيش التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".

ولم يشر البيان إلى الأعضاء الذين يتألف منهم الوفد المفاوض.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة أمريكية.

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ورحب الرئيس اللبناني بالاتفاق، معلنا أنه سيتولى المفاوضة وفقاً لأحكام الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الجيش اللبناني،السبت، تنفيذ تمرين قتالي بالإشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمنطقة الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن التمرين، الذي عرف باسم "العاصفة الفولاذية"، استمر لعدة أيام وتخلله رمايات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت أن هذا التمرين يأتي في إطار تفعيل التعاون الميداني بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني.