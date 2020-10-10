موقع "ميديايت" الأمريكي: قطر راعية للحرب والكراهية والإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعد موقع "ميديايت" الأمريكي تقريرًا تحت عنوان "قطر ترعى الحرب والكراهية والإرهاب.. وبوليتيكو بلاي بوك"؛ للحديث عن أحدث الأساليب القطرية لكسب ود واشنطن، مشيرًا إلى أن كثيرا من الإعلانات عبر الإنترنت تنظمها أجهزة الحاسوب، لكن أيًا من كان مستعدًا لدفع المال يحصل على المساحة الإعلانية.



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وأوضح الموقع الأمريكي أنه في النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلاي بوك" كانت هناك مساحة إعلانية للحكومة القطرية التي تتعرض لهجوم منتظم بسبب رعايتها للإرهاب، فضلًا عن اعتبارها موضع جدل بين حلفاء أمريكا والأعداء على حد سواء.

كما أوضح "ميديايت" أن قطر تنفق الكثير من الأموال على شبكة الجزيرة الموجودة في الدوحة؛ من أجل إيصال رسالتهم، فضلًا عن قيامهم بشراء إعلانات في وسائل إعلام أخرى.

لكن أشار الموقع الأمريكي إلى أن الإعلانات ليست المكان الوحيد الذي تنفق فيه أموال قطر؛ مستشهدًا بالتقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تناول تدفق الأموال إلى الإرهابيين من داخل حدودها، ووصفها بمأوى للإرهابيين أنفسهم.