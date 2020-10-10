شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضح الجمعيات الخيرية القطرية المموّلة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

هاجر عامر

لسنوات ، كانت قطر تمول الإرهاب من خلال عدد من المنظمات الخيرية. علاوة على ذلك ، عرف النظام القطري أيضًا بنشاطه في رعاية الجهاد الإلكتروني بالإضافة إلى العديد من المنشورات المؤيدة للجهاد في جميع أنحاء العالم.



وتستخدم دولة قطر المؤسسات الخيرية لنشر مخططاتها التخريبية ودعم وتمويل الكيانات الإرهابية. وتحت غطاء العمل الخيري ، تقدم السلطات القطرية الإغاثة ويد العون للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، وعلى مر السنين ، أصبحت المؤسسات الخيرية القطرية ذراعًا خفيًا للنظام يمتد للعبث باستقرار العرب، وحتى الدول الغربية ، ويعمل عل انتشار الخراب والدمار.

أمثلة لأنشط المؤسسات الخيرية الخفية المتورطة في تمويل الإرهاب :

مؤسسة راف:

- تمول المتطرفين في سوريا والسودان وليبيا

- يرئسها شقيق أمير قطر

- لها علاقات مع تركيا

- أنفقت 37 مليون دولار في السودان

مؤسسة الإحسان الخيرية:

- أدرجتها الدول المقاطعة على قوائم الإرهاب

- تدعم مليشيا الحوثي في اليمن

- في يوليو 2017 ، كشف أن "راف" و "عيد" شركاء في التنمية

مؤسسة الشيخ عيد الخيرية:

- ذراع قطر الخفية في أوروبا

- اتُهمت بدعم الإرهاب من قبل وكالة الإيرادات الكندية

- في 2016 فازت بعقود بناء 335 مسجدًا في 17 دولة.

وبحسب التقارير الإعلامية ، فإن دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وإيران وتركيا والجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة دفع مصر والسعودية والبحرين والإمارات إلى قطع العلاقات معها.

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ومن بين الجمعيات الخيرية الداعمة للإرهاب جمعية قطر الخيرية التي تعلن أن رسالتها هي "المشاركة في الحفاظ على الثقافة الإسلامية من خلال بناء المساجد."

في عام 2011 ، تبرعت عيد الخيرية بمبلغ 385 ألف ريال قطري (حوالي 1.4 مليون دولار) لشراء مركز دار التوحيد الإسلامي ومدرسة الصفا والمروة الإسلامية في ميسيسوجا.

بعد خمس سنوات ، في يناير 2016 ، كان إبراهيم هندي ، إمام مركز دار التوحيد الإسلامي ، المعروف عن دعمه العلني لجميع المجاهدين والحث على الجهاد في كل مكان ، هو الذي ذهب إلى قطر في مهمة لجمع التبرعات.

في وقت لاحق من ذلك العام ، استضاف الشيخ نشأت أحمد ، الداعية السلفي المصري ، الذي تم اعتقاله في مصر لحثه على دعم المجاهدين الذين ينفذون الجهاد العالمي ، كما أنه برر هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

جمعية خيرية تركية تمول الإرهاب

في يناير 2020 ، كشفت دعوى قضائية أقامها ماثيو شراير ، المصور الصحفي الأمريكي الذي احتجزه الجماعات الجهادية كرهينة في سوريا لمدة 211 يومًا ، ضد كيانين قطريين ، عن صلات بين جماعة خيرية تركية مثيرة للجدل ، وهي "مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية '' ، وبين الجماعات الهادية في سوريا ، بما في ذلك القاعدة.

مؤسسة الإغاثة التركية هي مؤسسة خيرية تُعرف بأنها أداة تابعة لوكالة المخابرات التركية وتخضع لتحقيق من قبل الشرطة التركية. وقد اتُهمت بتهريب أسلحة إلى الجهاديين المرتبطين بالقاعدة في سوريا. كما تم استخدام المؤسسة في نقل جرحى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) ومقاتلي القاعدة بواسطة سيارات الإسعاف من سوريا إلى تركيا.

وكان شراير قد رفع دعوى قضائية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ضد مصرف قطر الإسلامي في يناير زعم فيها أن الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة السورية جبهة النصرة وأحرار الشام استخدمت شبكة دولية من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتها الإرهابية ، وأن المصرف قدم خدمات مالية لهؤلاء المتبرعين ودعمًا ماليًا للجمعيات الخيرية . كما زعمت شكواه أن المصرف "تبرع بمبلغ كبير لجمعية قطر الخيرية.

كما زعمت الدعوى أن منظمة الإغاثة التركية وقطر الخيرية أقاما شراكة لدعم الجبهة الإسلامية السورية وأحرار الشام ، على سبيل المثال من خلال دعم المستشفيات الميدانية لعلاج وتقديم الخدمات غير الطبية لجرحى أحرار الشام وجبهة النصرة والسوريين. مقاتلو الجبهة الإسلامية.

وأشارت الدعوى إلى التقارير الدولية التي أدرجت كل من المؤسسة الخيرية ومنظمة الإغاثة التركية في القائمة السوداء "ككيانات ملوثة بأموال متعلقة بالإرهاب".

بعد ثمانية عشر يومًا من وصوله إلى سوريا لنقل أخبار عن الحرب الأهلية السورية ، اختطفت النصرة شراير في منطقة بين حلب والحدود التركية ، أواخر ديسمبر 2012. واحتجزته المجموعة الإرهابية كرهينة وضربته وعذبته على الأقل 10 مرات خلال تلك الفترة ، وأجبروه على رؤية وسماع تعذيب السجناء الآخرين وقاموا بحجب الماء والطعام عنه بشكل دوري. سلمته النصرة إلى جماعة أحرار الشام الحليفة لمدة 46 يومًا من أصل 211 يومًا من سجنه ، مما أساء معاملته أيضًا.

النصرة هي جماعة إرهابية مدرجة على لائحة العقوبات الدولية وتعمل كجزء من تحالف هيئة تحرير الشام منذ يناير 2017. وخلص تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن النصرة ربما تلقت دعم لوجستي ، والمساعدة المالية والمادية من الحكومتين التركية والقطرية .

أضف إلى ذلك أن القائد الأعلى لأحرار الشام أبو خالد السوري ، أحد مؤسسي الجماعة ، حارب مع القاعدة وكان مقربًا من مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري. قُتل عام 2014. ومع ذلك ، نجت الجماعة واكتسبت نفوذاً أكبر بعد اغتياله. في فبراير 2018 اندمجت المجموعة مع حركة نور الدين الزنكي لتشكيل جبهة تحرير سوريا.

على الرغم من أن المحاكم الألمانية والهولندية صنفت الجماعة على أنها كيان إرهابي ، لم يتم تصنيف الشام رسميًا على أنها جماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة. ولا يزال النقاش جاريًا في الأمم المتحدة حول ما إذا كان سيتم تصنيف المجموعة على أنها كيان إرهابي.

أوقف أردوغان تحقيقات الشرطة ضد كيان جهادي.

في وقت سابق نشرت نورديك مونيتور تقريرًا استخباراتيًا للشرطة التركية يفترض كيف أن جماعة بن علي الليبية الجهادية كانت تنفذ أنشطتها غير القانونية بمساعدة القائم بأعمال رئيس منظمة الإغاثة التركية، حسين أوروتش، ومنسقها في جنوب وشرق الأناضول صلاح الدين أوزر. وبحسب التقرير ، تحركت جماعة بن علي بين تركيا وسوريا لتقديم دعم لوجستي وشراء أسلحة ونقل مقاتلين جرحى لتنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

كما حققت الشرطة التركية في صلات منظمة الإغاثة بقطر الخيرية ، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان أوقف القضية في عام 2014. ووفقًا للتحقيق حول خلايا القاعدة في تركيا ، فإن إبراهيم شين (37 عامًا) ، وهو إرهابي من القاعدة تم اعتقاله في باكستان بشأن صلات مزعومة بالقاعدة وتم نقله إلى غوانتانامو ، حيث ظل محتجزًا حتى عام 2005 ، كانت يدير حملة تجنيد وتهريب بين تركيا وسوريا ويستخدم منظمة الإغاثة التركية لتغطية شبكة الإرهاب. وكشف التحقيق عن صلات قطر الخيرية بمكاتب هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المحافظات التركية المتاخمة لسوريا وإيران ، والتي كانت تستخدمها شبكة شين في ذلك الوقت.

وبسبب غطاءه السياسي من الحكومة ، تم إنقاذ شين من المشاكل القانونية. تم القبض عليه في يناير 2014 ووجهت إليه لائحة اتهام في أكتوبر 2014 ، لكنه هرب من الجلسة الأولى للمحاكمة في أكتوبر 2014. ثم تم فصل ضباط الشرطة التركية وتم التستر على التحقيق.