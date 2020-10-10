شكرا لقرائتكم لأول مرة.. مناورات روسية مصرية في البحر الأسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر "العربية" أن قطعا عسكرية تابعة للبحرية المصرية ستشارك مع روسيا في مناورات في البحر الأسود، هي الأولى من نوعها.
ووفق المصادر، ستكون هذه المناورات من أكبر المناورات العسكرية البحرية في المنطقة.
وتشمل المناورات عدة مهام قتالية ومهام حربية حديثة ومختلفة، وسيكون أحد أهدافها هو منع تهريب السلاح.
هذا وتحركت القطع من القواعد المصرية في المتوسط، وستعبر مضيق البسفور وبحر مرمرة للوصول إلى هناك.
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