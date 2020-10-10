تنسيق الأزهر ٢٠٢٠.. توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات البنين والبنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تعلن جامعة الأزهر، بعد قليل، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم.
وقالت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، إنه تم توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للبنين والبنات هذا العام، متابعا:" مجموع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للبنين سيكون مساويا لمجموع القبول بنفس الكليات بفرع البنات".
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ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الرابط التالي:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/
وقالت مصادر في تصريحات لمصراوي، إن مكتب التنسيق انتهى في الساعات الأولى من صباح السبت، من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة لشئون مكتب التنسيق.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتفاع في مؤشرات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.
ونوهت المصادر إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمتخلفين عن التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأغلقت جامعة الأزهر، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الأربعاء الماضي.
كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح ٦٨ %.
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