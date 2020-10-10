3مصابين وشروع في قتل.. ماذا حدث بزراعات أوسيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مقاومة جادة، وتشبث ببصيص أمل في الحياة كتبا عمرًا جديدًا لسائق "توك توك" شرع شخصين في قتله لسرقة المركبة قيادته بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بضبط الأهالي لشخص سرق وآخر "توك توك" بعد الاعتداء على قائدها.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وضباط مباحث أوسيم بقيادة الرائد محمد مجدي ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق أن شخصين استقلا "توك توك" وطلبا من السائق توصيلهما إلى وجهتهما.

لدى مرور "التوك توك" بالزراعات، شرع الراكبان في الاعتداء على السائق، وهدداه بسلاح أبيض، لكن الأخير قاومهما فأصيب بجرح في يده.

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استولى المتهمان على "التوك توك"، وفرا هاربين، أسرع السائق لطلب النجدة وتصادف مرور شقيقين يستقلان دراجة نارية، فانقلبت بهما الدراجة، وأصيب أحدهما بكسر والثاني فقد الوعي.

تجمع الأهالي بموقع الحادث، ووقعت أنظارهم على سائق "التوك توك"، والدماء تسيل من يده فأخبرهم بتعرضه لحادث سرقة على يد شخصين أدلى بأوصافهما.

طارد الأهالي "التوك توك"، وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين وإعادة المركبة لصاحبها. واقتادت قوات الشرطة اللص إلى ديوان القسم.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.