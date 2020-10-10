قوافل طبية مجانية إلى أودية كاترين وأبو رديس بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحية بجنوب سيناء، تنظيم عدة قوافل طبية مجانية إلى أودية سانت كاترين، بداية من الثلاثاء ١٣ أكتوبر الجاري وحتى الأربعاء ٢٢ من الشهر ذاته.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية تتوجه إلي وادي سهب بمدينة أبورديس، ووادي الشيخ عواد التابع لسانت كاترين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٣، ١٤ أكتوبر، وستنطلق إلى وادي الطرفة يومي الجمعة والسبت الموافق ١٦ ،١٧ أكتوبر، وإلى وادي الاسباعية يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، وإلى وادي سعال يوم الأربعاء ٢٢ أكتوبر.

وأوضح وكيل الصحة، أن القوافل تهدف إلى تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا، تضم عيادات متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.