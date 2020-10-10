مبادرة لحماية الشواطئ من التلوث البلاستيكي بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش، بالتعاون مع شركة بانلاستيك مصر بالإسكندرية وبدعم من محمية الزرانيق بالعريش مبادرة حماية شواطئ العريش من أضرار التلوث البلاستيكي.

وجرى تنفيذ المبادرة من خلال تدريب بيئي تفاعلي عن أضرار البلاستيك على الحياة البرية والبحرية، وأهمية التقليل من استخدامات البلاستيك أحادي الاستخدام، والمبادئ الثلاثة لإدارة المخلفات وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة.

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وتضمن اليوم الأول للتدريب بجانب المحتوى الذي قدمته شركة بانلاستيك مصر جلسة تعريفية بمحمية الزرانيق، وأهميتها الاستراتيجية كمحطة أساسية للطيور المهاجرة وتضم آلاف الأنواع من الطيور والحيوانات البحرية المختلفة، وحاضر في المبادرة المهندس باسم ربيع مدير محمية الزرانيق والمهندس عماد الدين ناجح باحث شئون بيئية والمهندس هاني النجار باحث شئون بيئية.

وتضمن اليوم الثاني للتدريب ورشة تفاعلية لعمل حاويات قمامة من زجاجات المياه البلاستيكية وكيفية تدوير البلاستيك للاستفادة منه بدلًا من القائه.

وجرى تنفيذ حملة تنظيف شاطئ الريسة بالتعاون مع شركة كير سيرفيس للأمن والنظافة، وتوعية للمترددين على الشاطئ بأهمية الحفاظ على حياتهم من أخطار البلاستيك والتقليل من استخدام البلاستيك من حياتنا اليومية.