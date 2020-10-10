سيغير من وجه المنطقة.. وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة.

وبحسب بيان، ناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى التفصيلى لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع مع مسئولى الشركات المنفذة، أثناء تجوله بالموقع لمعاينة الأعمال على الطبيعة، وتشمل أعمال (المطاعم - الحمامات العامة - شبكات المياه والصرف والري والكهرباء - خزانات المياه والري والحريق - أعمال الزراعة والمشايات - أعمال الجزيرة الاستوائية وكوبرى الجزيرة وساحة الشاي - وأعمال النوافير وغيرها).

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بهذا المشروع الهام، الذي سيغير من وجه المنطقة، ويتكامل مع متحف الحضارة، من أجل توفير بيئة سياحية وترفيهية تكون مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الجزار، أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة التاريخية، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.