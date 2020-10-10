الجزائر / 18 ولاية خالية من وباء "كورونا" و138 حالة جديدة

أكدت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، إصابة 138 حالة جديدة بفيروس كورونا، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 0.3 حالة لكل مائة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وسجلت 44 ولاية أقل من 9 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما 4 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات، وفق ما نقلته صحيفة "النهار أونلاين".
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